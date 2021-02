Hivatalos: Budapesten lép pályára a Tottenham is

A Tottenham hivatalos közleménye szerint Budapesten, a Puskás Arénában játssza le a soron következő mérkőzését a Spurs - a Wolfsberger AC elleni Európa-liga találkozón lépnek pályára csütörtökön 18:55-ös kezdettel az angolok. A párharc tétje a legjobb 16 közé kerülés lesz.

Az áthelyezés oka az, ami miatt a Leipzig - Liverpool (február 16) és a Mönchengladbach - Manchester City (február 24) találkozót sem rendezhetik meg hazai pályán az érintettek: számos országban, így többek között Németországban és Ausztriában is korlátozták a Nagy-Britanniából való belépést az ország területére. Emiatt az osztrák klubnál is úgy döntöttek, hogy az említett két meccsen kívül ők is a magyar fővárosban és az impozáns Puskásban látják vendégül a brit csapatot.

Az Európa-liga összes párosítását megtaláljátok itt.

