Hivatalos: búcsúzik a 63-szoros magyar válogatott támadó!

Vasárnap ünnepélyes keretek között köszönnek el tőle.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Hivatalossá vált, hogy Priskin Tamás, a magyar válogatott ikonikus alakja utoljára a vasárnapi, szezonzáró bajnoki mérkőzésen ölti magára az ETO FC Győr mezét - jelentette be a zöld-fehér klub hivatalos honlapján.

Az Újpest-Kecskemét bajnokin a hazai győzelem 2.40, a döntetlen 3.45, a vendég siker 2.90-szeres szorzóval fogadható.(x)

A felvidéki származású játékos 2005-ben, tizenöt évesen került az ETO-hoz, bajnoki mérkőzésen először 2003. áprilisában lépett pályára a Ferencváros ellen, mindössze tizenhat évesen, három évvel később pedig a Premiere League-be frissen feljutó Watford szerződtette - írja az eto.hu.

Priskin később játszott több angol klubban, de megfordult az orosz, az osztrák, az izraeli és a szlovák bajnokságban is, majd itthon a Ferencvárosban és a Haladásban, a győriekhez pedig 2020. januárjában tért vissza.

A támadó a magyar válogatottban 2005. augusztusában mutatkozott be Argentína ellen, összesen 63-szor öltötte magára a meggypiros mezt, ezeken 17 gólt lőtt, amelyek közül a legemlékezetesebb talán a 2015. november 15-ei, amikor a Norvégia elleni pótselejtezőn bombázott a vendég kapuba, amelynek is köszönhetően 44 év után újra Európa-bajnokságon szerepelhetett nemzeti csapatunk, ahol Priskin is pályára lépett.

Az ETO vasárnap ünnepélyes keretek között köszön el a legendás játékostól, aki néhány hete úgy nyilatkozott, hajlik a visszavonulás felé.