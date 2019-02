Hivatalos: Brazil támadót igazolt a Ferencváros

Kazahsztánból érkezett a Fradi pénteki szerzeménye.

A fradi.hu mai tájékoztatása szerint négyszeres Kazah Kupa-győztes, kiválóan cselező, gólokban és gólpasszokban is rendkívül eredményes játékossal erősödött Sergei Rebrov kerete: a Ferencvárosi Torna Club mindenben megállapodott a brazil Isael da Silva Barbosával.

A jól cselező, gólerős, de a gólpasszok terén is nagyon termékeny brazil labdarúgó mindkét szélen és irányítóként is bevethető. Pályafutása során Brazíliában, Törökországban, Portugáliában és Oroszországban is megfordult, a legutóbbi négy és fél szezonban a kazah Kairat Almaty húzóembere volt, amellyel négyszer nyert Kazah Kupát, kétszer Kazah Szuperkupát.

Karrierje során összesen 212 felnőttmeccsen lépett pályára, melyeken 44 gólt szerzett és kiosztott 57 gólpasszt is. Az elmúlt években különösen eredményesen játszott, volt a kazah élvonal gólpasszkirálya, de a góllövőlistán is rendre az élmezőnyben szerepelt.

A Kairatban voltak magyar csapattársai is (Elek Ákos és Eppel Márton), de „kedvenc játszótársa” az elmúlt évek legismertebb orosz játékosa, az Arsenalban is futballozó Andrey Arshavin volt.

A cikk lejjebb folytatódik

Isaelnek az itt eltöltött időszak alatt csaknem háromszorosára nőtt a piaci értéke, amely a Transfermarkt szerint érkezésekor 1 millió euró volt, ma már megközelíti a 3 milliót (2,8 millió). Ezzel rögtön az NB I legértékesebb futballistája is lett, a második helyre így az Ivan Petrjak, Armin Hodzic, Loic Nego (utóbbi kettő MOL Vidi) trió került.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!