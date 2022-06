Hivatalos: Bölöni László francia csapat kispadját veszi át

Egy év kihagyás után lett újra csapata a 69 éves trénernek.

Amit a L'Équipe már néhány nappal ezelőtt biztosra vett, az mára hivatalossá vált, Bölöni László lett az FC Metz vezetőedzője.

A 69 esztendős szakember korábban már több ízben is dolgozott Franciaországban, irányította a Nancy, a Rennes, a Monaco és a Lens csapatát is, legutóbb a görög Panathinaikos kispadján ült, amelynél tavaly májusban fejezte be a munkát, s azóta nem volt klubja.

Bölöni feladata most az lesz, hogy visszajuttassa az élvonalba az előző szezon végén a Ligue 1-től búcsúzó együttest.

A Metznél egyébként új sportigazgatót is kineveztek Pierre Dréossi személyében, akit ma mutattak be sajtótájékoztató keretében.

