HIVATALOS - Bognár István két évvel meghosszabbította szerződését az MTK-val

A klub hivatalos oldalán tudatta, hogy a középpályás a következő két idényt is MTK-nál tölti.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A 32 éves játékos nagyszerű szezont fut. 10 góllal és 13 gólpasszal vezeti a házi kanadai tabellát és már csupán további 1 gólra és asszisztra van attól, hogy megdöntse saját egyéni csúcsát és eddigi legjobb idényét tudhassa maga mögött.

A cikk lejjebb folytatódik

Klubunk vezetése természetesen továbbra is kiemelten szeretne építeni Bognár István képességeire, éppen ezért tárgyalásokat kezdeményezett vele a jövőre lejáró szerződése meghosszabbításáról. A megegyezés meg is született, hiszen a játékos is az MTK-ban képzeli el a jövőjét. Bognár további két évre kötelezte el magát klubunkhoz - olvasható a hivatalos közleményben.