Hivatalos: Bogdán Ádám visszatért a Hibernianhez

A skót első osztályban szereplő Hibernian FC a hivatalos honlapján jelentette be Bogdán Ádám szerződtetését.

A magyar válogatott kapus szerződése nyáron járt le a együttesénél, azóta többnyire Magyarországon edzett, de a svéd AIK csapatánál is járt.

A 32 éves hálóőr végül az a Hibernian szerződtette amelynél az előző szezonban kölcsönben egy számára sikeres időszakot töltött el.

- Nagyon örülök, hogy visszatérhettem a klubhoz, amely sokat jelent nekem. A családom és én is nagyon élveztük az itt töltött időt, és nem haboztam, amikor ismét lehetőségem adódott arra, hogy aláírjak. Eddig egyedül és más klubbokkal edzettem, várva a megfelelő lehetőségre. Nagyon jó látni a régi arcokat, és találkozni az újakkal. Most csak keményen akarok dolgozni, és elgondolkodtatni az edzőt azzal kapcsolatban, hogy kit állít a kapuba - nyilatkozta Bogdán az aláírást követően.

A kapus egyelőre egy rövidtávú szerződést írt alá januárig, a felek pedig ezt követően döntenek a folytatásról.

