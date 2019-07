Hivatalos: Belső védőt igazolt az Atletico Madrid

Az csütörtökön kora délután jelentette be, hogy leigazolták Mario Hermosót.

A spanyol hátvéd a mai megállapodás értelmében 5 éves szerződést kötött a fővárosi klubbal.

A 24 éves játékos spanyol riválistól érkezett Simeone együtteséhez, ugyanis az elmúlt két évben az Espanyolban futballozott.

Hermoso az elmúlt idényben 32 bajnoki- és 3 kupameccsen lépett pályára a katalán csapatban, azaz az Espanyol egyik alapembere volt.

Az Atletico Madrid a játékosért mintegy 29 millió eurót fizetett ki korábbi klubjának.

