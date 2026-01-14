Hivatalos: magyar futballistája távozását jelentette be a Csíkszereda!

Kelemen Dávid távozik a Csíkszeredától.



Klubunk egy meghatározó játékosától, korábbi csapatkapitányunktól köszönünk el - írta hivatalos közleményében a Csíkszereda. Kelemen Dávid 2020-ban csatlakozott a székelyföldi csapathoz, így az együttes modern kori történelmének egy nagy részéből kivette a részét. A védelem biztos pontjaként és a gárda vezéreként küzdött a piros-fekete színekért, a városért, Székelyföldért. Oroszlánrésze volt az élvonalba való feljutásunkban, mintegy 130 hivatalos mérkőzésen lépett pályára az FK Csíkszereda keretében, amiből négyszer a Szuperligában - zárta írását a klub.