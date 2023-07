Hivatalos: az UEFA kizárta a Juventust Európából!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az Európai Labdarúgó Szövetség kizárta a Juventust az európai kupaporond 2023/24-es szezonjából, így a torinóiak hiába szerezték meg a jogot, nem indulhatnak az Európa Konferencia-ligában idén - jelentette be az UEFA pénteken hivatalos honlapján.

A Zebrák ezen kívül 20 millió eurós pénzbüntetést is kaptak, amelynek a felét akkor nem kell befizetniük, amennyiben betartják a pénzügyi fair play szabályait az elkövetkezendő három évben.

A hivatalos indoklás szerint a Juventus megsértette az UEFA szabályait, és megszegte a 2022 augusztusában aláírt egyezségi megállapodást, ezért a szövetség azt felmondta.

A klub közleményben jelezte, elfogadja a határozatot és nem fognak fellebbezni az ítélet ellen.

"Sajnáljuk az UEFA döntését. Nem értünk egyet az álláspontunk értelmezésével, továbbra is határozottan meg vagyunk győződve arról, hogy a szabályok szerint jártunk el. Úgy döntöttünk azonban, hogy nem fellebbezünk az ítélet ellen. Ez a döntés összhangban van a tavaly májusi, FIGC-vel folytatott vitában hozott döntésünkkel. Mint ebben az esetben is, inkább véget vetünk a bizonytalan időszaknak a klub jövőbeni nemzetközi versenyeken való részvétele miatt. A fellebbezés és a magasabb szintű ítélkezés – bizonytalan eredménnyel és időzítéssel – növelné a rizikót a 2024/25-ös Bajnokok Ligája-idényben való esetleges részvételünket illetően. Ehelyett azt szeretnénk, ha az első csapat, szurkolóink, szponzoraink, beszállítóink és pénzügyi partnereink a lehető legnagyobb nyugalommal és biztonsággal élnék át a 2023-24-es szezont. A fájdalmas döntés ellenére a pályán akarunk szembe nézni az új idénnyel, nem pedig a zöldasztalnál. Most irány a bajnokság és az Olasz Kupa: mindent megteszünk, hogy szurkolóink a lehető legelégedettebbek legyenek" - mondta a Juventus elnöke, Gianluca Ferrero.

A Zebrák helyett így a Serie A-ban nyolcadik helyet megszerző Fiorentina indulhat a harmadik számú európai kupasorozatban.