Hivatalos: Az ősi riválistól igazolt az Atlético Madrid

Az Atlético Madrid megegyezett a Real Madriddal Marcos Llorente átigazolásával kapcsolatban - adta hírül a Matracosok hivatalos honlapja.

A középpályásnak már csak a kötelező orvosi vizsgálatokon kell átesnie, mielőtt aláírja öt évre szóló szerződését az új csapatánál.

Sajtóhírek szerint az Atlético 40 millió eurót fizetett a 24 éves játékosért, aki a -hez hamarosan aláíró Rodri pótlására érkezett.

Llorente az Atlético Madrid második igazolása az FC Portótól érkező Felipe megszerzése után, de hamarosan a Benfica csodagyereke, Joao Felix is aláírhat a Matracosokhoz.

Marcos Llorente a 2016/17-es szezonban a Deportico Alavésnél remekelt kölcsönben, de az előző két idényben a Real Madridnál csak kiegészítő szerep jutott neki, minden sorozatot figyelembe véve 36 meccsen lépett pályára a védekező középpályás.

