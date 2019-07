Hivatalos: Az Interben folytatja a válogatott középpályás

Az hivatalos honlapján jelentette be, hogy megszerezték Nicolo Barellát a Cagliari együttesétől.

Az olasz játékos egyelőre csak kölcsönben érkezik a Nerazzurrihoz, kötelező vásárlási opcióval.

Barella öt éves szerződése így jövőre lép életbe a San Siróban. Az Inter 12 millió eurót fizet a kölcsönvételért, majd 25 millió eurót Barella játékjogáért, valamint bónuszokkal további 13 millió eurót fizethetnek majd ki.

Don’t ⛔ try ⛔ this ⛔ with ⛔ Barella ⛔



😉 #WelcomeNicolò ⚫🔵 #NotForEveryone pic.twitter.com/Oohopi24ke