Hivatalos: Az Evertonból igazolt az RB Leipzig

Ademola Lookman már hivatalosan a játékosa - írja a klub honlapja.

A 21 éves szélső a 2017/2018-as idény második felében kölcsönben futballozott a Bundesligában, most azonban 22 millió fontért végleg a lipcseiekhez szerződött.

Lookman öt éves szerződést írt alá.

Az angol labdarúgó 5 gólt rúgott 11 mérkőzésen első időszaka alatt, ami nagy benyomást tett rá és a klubra is.

- Nagyon boldog vagyok, hogy visszatérhettem, és szeretném ott folytatni, ahol 2018 második felében abbahagytam Lipcsében.

