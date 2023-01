Hivatalos: angol menedzserrel menekül a kiesés elől az Everton

Megvan, ki lesz Frank Lampard utódja a kieső helyen tanyázó liverpooli csapatnál.

Az Everton hivatalos oldalán jelentette be, hogy Sean Dyche veszi át a csapat irányítását. Az 51 éves angol szakemberrel két és fél évre szóló szerződést kötött a Premier League 19. helyén álló liverpooli csapat.

Dyche kinevezése azért különös, mert legutóbb hasonló helyzetben, a kiesőhelyen álló Burnley küldte el őt 8 fordulóval a bajnokság vége előtt, a csapat végül nem is tudott bent maradni, azóta a Championshipben szerepel. Igaz, ezelőtt egy évtizednyi sikeres időszakot töltött a Burnley élén Dyche, akinek legnagyobb eredménye, hogy egymást követő 6 szezonban is az élvonalban tartotta csapatát, mi több a 2018-2019-es évadban az Európa-liga playoff köréig is vezette tanítványait.

„Hatalmas megtiszteltetés, hogy az Everton menedzsere lehetek. A csapatommal együtt készen állunk arra, hogy a helyes útra vezessük vissza ezt a nagymúltú csapatot. Ez sok izzadtsággal, rengeteg erőfeszítéssel fog járni, és szeretnénk visszatalálni azokhoz az alapelvekhez, amelyek az Everton nevével egybeforrtak” – idézte a klub honlapja a frissen kinevezett menedzsert.

Nem lesz könnyű dolga az új edzőnek: az Everton szerezte az idei bajnokságban a legkevesebb győzelmet (3) és a legkevesebb gólt is (15), ráadásul február közepéig a Toffees a listavezető Arsenal és az örök rivális Liverpool ellen is pályára lép majd.

