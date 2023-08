HIVATALOS: Angol csapat tulajdonosa lett a hétszeres Super Bowl-bajnok, Tom Brady

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az angol másodosztályban szereplő (Championship) Birmingham City hivatalosan bejelentette, hogy az amerikai futball egyik legnagyobb legendája, Tom Brady kisebbségi részvényese lesz a csapatnak.

A cikk lejjebb folytatódik

A Shamrock Rovers-Ferencváros Ekl-selejtezőn a hazai győzelem 3.05, a döntetlen 3.20, a vendég siker 2.30-szoros szorzóval fogadható. (x).

A tulajdonosi jogok mellett a klub tanácsadó testületének elnöki szerepét is betölti majd a februárban visszavonult, hétszeres Super Bowl-győztes amerikai. A Birmingham Cityt a nyáron felvásárolta az amerikai Tom Wagner által birtokolt Knighthead Capital Management, amellyel a 46 éves sztár is jó kapcsolatot ápolt az évek során. Társtulajdonosa a csoport tulajdonában lévő Major League Pickleball-nak is, illetve ruházati cégével a Knighthead World Endurance Championship versenycsapatának hivatalos partnere.

Az új szerepköréből adódóan a sporttudományi osztály mellett fog dolgozni, hogy egészségügyi, táplálkozási, wellness- és helyreállítási rendszerekkel és programokkal kapcsolatos tanácsokat adjon. Emellett javaslatokat ad az igazgatótanácsnak és a vezetőségnek a globális marketingtevékenységekkel és a klub új kereskedelmi partnerségi lehetőségeivel kapcsolatban.

Tom Brady a klub honlapjának elmondta:

„A Birmingham City egy ikonikus klub, rengeteg történelemmel és szenvedéllyel, és a Kékek részévé válni igazi megtiszteltetés számomra. A BCFC csapatmunkára és eltökéltségre épül, és izgatott vagyok amiatt, hogy a testülettel, a vezetőséggel és a játékosokkal együtt dolgozhatok, annak érdekében a Second City klubunk felülmúlhatatlan legyen. Néhány csodálatos csapat tagja voltam a játékoskarrierem során, és alig várom, hogy alkalmazhassam a látásmódomat, hogy elérjem ugyanezeket a sikereket itt, Birminghamben.”

Az instagramon közzétett videóban még elismerte, hogy habár nem sok tudása van az európai futballról, győzni akarásával és profizmusával hamar sokat tud majd adni a klubnak.