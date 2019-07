Hivatalos: Angliában folytatja a Milan támadója

Az AC és a Wolverhampton Wanderes egyaránt kedden kora este közölte, hogy Patrick Cutrone az angol kluhoz igazolt.

A 21 éves csatár a mai megállapodás értelmében 4 évre kötelezte el magát a Farkasokhoz.

Cutrone 2017-ben mutatkozott be a Milan felnőtt csapatában, 2018-ban pedig az olasz válogatottban is debütált.

- Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és mindent bele fogok adni az új csapatomnál.

Imponált számomra, hogy a Wolves ennyire szeretett volna megszerezni, alig várom, hogy megkezdhessük a közös munkát.

Azért jöttem ide, hogy új dolgokat tanuljak és fejlődjek, nagyon szeretném már érezni a szurkolók támogatását, amelyet szeretnék kiérdemelni - mondta el első gondolatait Cutrone.

We’re delighted to announce that Patrick Cutrone has become our latest summer signing! #WelcomeCutrone



✍️🐺 pic.twitter.com/jq1kTQf9v5