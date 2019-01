Hivatalos: A Vasasba igazolt a Vidi válogatott védője

Egyelőre kölcsönbe szerezte meg a fiatal védőt az angyalföldi klub.

A Vasas a hivatalos honlapján jelentette be, hogy kölcsönbe megszerezték a Mol Vidi FC-től Tóth Bencét.

A 20 éves játékos a szezon végéig erősíti majd az NB II-ben a 7. helyet elfoglaló csapatot, de nyáron szeretnék őt végleg megszerezni.

- Tóth Bence átigazolása illeszkedik a Vasas FC új klubfilozófiájába. A Vasas fiatal magyar játékosokkal szeretne eredményesen szerepelni az elkövetkező években. Éppen ezért a Kubala Akadémia tehetségei mellett keressük a jó adottságokkal rendelkező, elhivatott, fiatal, magyar labdarúgókat, akik értékei lehetnek klubunknak. Tóth Bence egy 20 éves, tehetséges védőjátékos, aki az utánpótlás-válogatottak mellett már a felnőtt válogatottban is bemutatkozott. Bencével a kölcsönadási időszak lejárta után, nyártól hosszútávon is számolnánk, és erről mind a játékossal, mind a MOL Vidi FC-vel is egyeztettünk már - nyilatkozta Domonyai László klubigazgató a vasasfc.hu-nak.

Tóth Bence a céljairól nyilatkozott az angyalföldi klub hivatalos oldalának:



- Nagyon boldog vagyok, hogy a Vasashoz igazolhattam. Szeretném bebizonyítani a szakmai stábnak és a szurkolóknak is, hogy erőssége tudok lenni a csapatnak, bízom benne, hogy minél előbb meghatározó játékossá válok. Az eredeti posztom bal belső védő, de balhátvédként is szerepeltem már. A Vasas nagy hagyományokkal rendelkező klub, amelynek nem az NB II-ben van a helye. Mindent el fogok követni, hogy már ebben a szezonban kiharcoljuk a feljutást.

Tóth Bence a Puskás Akadémián nevelkedett, a 2016/17-es szezonban alapembere volt az NB II-es bajnokságot megnyerő felcsúti csapatnak és két gólt is szerzett. 2017-ben Bernd Storcknál bemutatkozott a felnőtt válogatottban. Az U21-es nemzeti csapatban eddig 8 alkalommal lépett pályára.