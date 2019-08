Hivatalos: A városi riválistól igazolt az Arsenal

Az hivatalos honlapján jelentette be David Luiz leigazolását.

A brazil bekk sajtóhírek szerint 8 millió fontért vált klubot.

Luiz nem számított alapembernek Frank Lampardnál, így létszámfelettivé vált a -nél.

A cikk lejjebb folytatódik

A válogatott védő a 23-as mezszámot választotta.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

Welcome to The Arsenal, @DavidLuiz_4 😄



🇧🇷 #BemvindoDavid