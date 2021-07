Hivatalos: a Real Madrid támadójával erősít a Milan

Brahim Díaz folytatja Milánóban.

Az AC Milan hivatalos oldalán jelentette be Brahim Díaz érkezését. A spanyol már az előző szezont is a milánóiaknál töltötte a Real Madrid kölcsönjátékosaként, és a Blancók most további 2 évre adják kölcsön a támadót a Vörös-feketéknek. A középpályás az előző szezonban 39 mérkőzésen lépett pályára, és 7 gólt szerzett a Milanban, a következő szezonban pedig a 10-es mezszámot fogja viselni a klubnál.

