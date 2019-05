Hivatalos: A másodosztályból igazolt kapust a Vidi

Megvan a fehérváriak első nyári szerzeménye.

A kedden közülte hivatalos oldalán, hogy leigazolták az NB II-es Soroksár együttesétől Kovács Dánielt.

A portás 1994. január 16-án született Gyulán. A labdarúgás alapjaival is itt kezdett el megismerkedni, majd előbb Békéscsabára, 17 évesen pedig a fővárosba, a Vasas Kubala Akadémiára került. 2013-ban Brazíliába igazolt a Fluminense együtteséhez, ahol az U20-as csapat játékosa volt. A 2014/2015-ös szezonban az akkor még -es Kecskemét játékosa lett, négy NB I-es találkozóra nevezve is volt a 18-as keretbe, de pályára nem lépett a legmagasabb osztályban.

Ezután következett a ZTE majd a Csákvár, a 2017/2018-as idénytől pedig a Soroksár kapuját őrizte, ahol a legutóbbi szezonban 38 bajnokiból 36 alkalommal az ő nevével kezdődött Lipcsei Péter együttesének összeállítása, a Magyar Kupában pedig egészen az elődöntőig meneteltek, ahol éppen a MOL Vidi FC kupadöntős ellenfele, a Bp. állította meg az NB II-es csapatot.

- Hatalmas megtiszteltetés és öröm számomra, hogy immár a székesfehérvári csapat játékosa lehetek. Nagyon várom már, hogy elkezdődjön a közös munka a csapattal. Nyilván szeretnék minél többet játszani, de tudom, hogy Székesfehérváron nem adják ajándékba a játékperceket, azért nagyon meg kell küzdeni, ráadásul kiváló riválisokkal. Bízom benne, hogy az előttünk álló időben minél több sikernek lehetek a részese a klubbal. Fiatal vagyok még, de idővel szeretnék húzóember lenni, ezért pedig nagyon keményen fogok dolgozni minden nap - nyilatkozta Kovács Dániel.

- Tudjuk, hogy Daninak több NB I-es ajánlata is volt, ő mégis bennünket választott, aminek nagyon örülünk. Remek idénye volt Soroksáron, ráadásul még nagyon komoly fejlődési potenciállal bír. A kapusaink amúgy is kiváló munkát végeznek és rendre nagyszerű teljesítményt nyújtanak, úgyhogy a fejlődése szempontjából is a legjobb döntést hozta. Mi olyan kapust kerestünk, aki megfelelő mentalitással, minőséggel és alázattal rendelkezik, Kovács Dániel személyében pedig rá is találtunk erre a játékosra - mondta Kovács Zoltán sportigazgató.

