Hivatalos: A magyar válogatott edzője visszatért Kispestre!

Laczkó Zsolt 2017-ben volt a Budapest Honvéd játékosa, most edzőként bizonyíthat.

A Budapest Honvéd hivatalos oldalán jelentette be, hogy klub egykori játékosa, Laczkó Zsolt veszi át a második csapat irányítását.

Marco Rossi segítője azonban nem hagyja ott a magyar válogatottat sem, párhuzamosan folytatja munkáját a magyar nemzeti csapatnál is. A 22-szeres válogatott védő a távozó Kurucsai Milán helyét veszi át a Honvéd II-nél.

Laczkó Zsolt bemutatása után egy terjedelmes interjút adott a honvedfc.hu-nak:





Játékosként 2017-ben erősítetted a Honvédot, tagja volt a bajnokcsapatnak, most pedig edzőként térsz vissza Kispestre. Milyen érzésekkel, tervekkel csatlakoztál a Honvéd második együtteséhez?



Nagyon sikeres évben voltam a Honvéd játékosa. Amikor idekerültem, Marco Rossi vezetésével bajnok lett a csapat, ami egy fantasztikus időszak volt, nagyon jó volt átélni. Rengeteg néző járt a meccseinkre, elképesztő szeretetet kaptunk a szurkolóinktól, nagyon jó csapatunk volt, ezért pozitív emlékekkel gondolok a klubra. A Honvédra mindig az egyik legnagyobb magyar klubként, egy tradicionális, patinás egyesületként tekintettem, örömmel térek vissza Puskás Ferenc klubjához.

2017 januárjában Paksról érkezett a Honvédhoz Laczkó Zsolt, aki az év végéig volt a kispestiek játékosa, ez idő alatt 16 bajnoki, 4 Magyar Kupa- és 2 BL-selejtező mérkőzésen lépett pályára piros-feketében, a 2016/2017-es szezon végén bajnoki címet ünnepelhetett, amely siker karrierje második bajnoki aranyérmét jelentette.



37 évesen akár még futballozhatnál is, holott már öt éve, hogy edzőként dolgozol.



Már játékosként is érdekelt a játék taktikai része, szerettem tudni és érdekelt mi ,miért történik a pályán. Korán átállt az agyam, egy idő után azt éreztem, hogy már nemcsak játékosként, hanem edzőként is gondolkozom. Rengeteget tanulok, folyamatosan képzem magam, büszkén mondhatom, hogy idén a pro-licences képzésre is felvételt nyertem. Felcsúton kezdtem el a szakmát a PAFC-nál, egyéni képzésért felelős edzőként, majd U15-ös és U17-es edző voltam, és a legutóbbi szezonban megnyertük az U17-es bajnokságot is. Sokat köszönhetek a klubnak, hiszen lehetőséget kaptam és mint edző, sokat tanultam. Hiszek a magyar fiatalokban, vallom, hogy sokkal több van bennük, mint azt gondolják róluk, olykor magukról. A magyar játékosok tehetségesek, megvan bennük a lehetőség, igaz, sokat kell foglalkozni velük, ami szerintem egyébként is jellemző a fiatalokra, és ez az én motivációm.

Mondhatjuk, hogy a Honvéd II irányítása előrelépés az edzői ranglétrán, hiszen bár továbbra is fiatalokkal foglalkozol, viszont a felnőttfutballban teszed ezt. Miben lesz más ez a feladat, mint az utánpótláscsapatnál történő munka?



Az, hogy a fiatal játékost fejleszteni kell, nem lesz új, mert eddig is ebben dolgoztam. Ez most párosul azzal, hogy növekszik a követelmény a játékosok felé, mivel ahogy említetted, ez már felnőttfutball. A fejlesztés mellett nagyon fontos, hogy itt már győzelemért kell játszani, amit nap mint nap tanulni kell, akár az edzéseken, akár a meccseken. Ezért párhuzamosan kell figyelni az eredmény fontosságára és a játékosok fejlesztésére. Fiatalokról van szó, akik még nem kész futballisták, bár hozzáteszem, egy játékos sosem kész, mindig lehet fejlődni, ebben a korban viszont nyilván még több lehetőségük és idejük van rá. Az esetleges fiatalkori hibákon, berögződéseken is dolgozunk majd, biztos, hogy gyorsan tanulnak a srácok, ezért magasak a követelmények velünk, edzőkkel szemben is. A célunk az, hogy minél több akadémistának legyen lehetősége felkerülni az első csapathoz, hogy ott minél több és jobb Honvéd-nevelés szerepelhessen.

Edzőként ez mekkora felelősség?

Nagyon nagy, ezért is jó, hogy stábban tudunk dolgozni. Örülök, hogy két korábbi kollégám is csatlakozott a Honvédhoz, miközben a már itt dolgozókkal is azonos hullámhosszra kerültünk. Nagy felelősség, de szeretem az ilyen helyzeteket. Késznek érzem magam erre a feladatra . Azonban nemcsak az edző, hanem a játékos felelőssége is nagy, hiszen mi segítünk nekik, de nekik is elmondom, hogy a fejlődés az ő felelősségük is. Nem miattunk lesznek futballisták, de megadunk nekik mindent ami ahhoz kell, hogy kiemelkedő, profi gondolkodású játékosok lehessenek. Ezzel nem az edzőkről akarom levenni a felelősséget, hiszen mindent meg kell tanítanunk, azonban a srácoknak is tudni kell, az ő karrierjük az ő felelősségük. Továbbá biztos vagyok benne, hogy a felnőttmezőnybe lépve az is kiderül, hogy kik azok, akik meg tudják ugrani a következő szintet.

