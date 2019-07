Hivatalos: A La Liga gólpasszkirályával erősített a PSG

A Paris Saint-Germain hivatalosan bejelentette, hogy leigazolták Pablo Sarabiát a Sevilla csapatától.

A 27 éves középpályásért a 18 millió eurót fizetett az andalúz együttesnek, a játékos pedig öt évre szóló szerződést írt alá

Sarabia kiváló szezonon van túl, ugyanis 12 gól mellett 13 gólpasszal ő lett a spanyol bajnokság legjobb előkészítője Lionel Messivel holtversenyben a 2018/19-es idényben.

A Sevilla szerette volna meghosszabbítani a játékos jövő nyáron lejáró szerződését, de hosszas huzavona után ez nem sikerüt, és végül a párizsiak kifizették a kivásárlási árát.

🆕 ✍️🇪🇸



We are delighted to announce @Pablosarabia92, the 27-year-old attacking midfielder from @SevillaFC_ENG, has signed a five year contract with @PSG_English!



📷 🎥 You can catch Pablo's arrival on Friday on https://t.co/E6vTM9jbI5#WelcomeSarabia



🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/m3eU9Hy4JK