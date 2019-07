Hivatalos: A Haladástól érkezett U17-es világbajnok a Mol Fehérvárhoz

Az előző szezon kiesőjétől igazolt a székesfehérvári együttes.

A MOL Fehérvár FC leigazolta a együttesétől Funsho Bambgoye-t.

Funsho 1999. január 9-én született a nigériai Ibadanban. 18 esztendős korában, 2017 januárjában igazolt Magyarországra a Haladás csapatába. 2015-ben tagja volt az U17-es vb-győztes nigériai válogatottnak. Bamgboye az USA elleni nyitómeccsen - melyet 2-0-ra megnyert Nigéria - 81 percet kapott, a chileiek elleni 5-1-es siker alkalmával az 54. percben állt be, azonban félórával később piros lapot kapott, ezért a horvátok ellen nem is léphetett pályára. A kieséses szakaszban Ausztrália ellen 78 percet játszott, Nigéria 6-0-ra nyert, majd Brazília ellen (3–0) a 90.-ben cserélték le, de mindkét meccsen besárgult, így a Mexikó elleni elődöntőről eltiltás miatt ismét hiányzott, csapata azonban 4-2-re nyert és bejutott az U17-es vb döntőjébe. A Mali elleni fináléban visszatért, és az 59. percben éppen ő állította be a 2–0-ás győzelmet.

„Funsho egészen fiatalon jött hazánkba focizni, és már akkor, az utánpótlásban felhívta magára a figyelmet sebességével és gólratörő játékával. Azóta már a felnőtt futballban is megmutatta képességeit, tette mindezt egy nehéz helyzetben lévő csapatnál. Biztos vagyok benne, hogy ezek a tulajdonságai még tovább fejlődnek majd a szakmai stábunk útmutatása mellett, hiszen még mindig csak 20 esztendős. A nagy versenyhelyzet is biztosan jó hatással lesz majd a fejlődésére" - mondta Kovács Zoltán sportigazgató az új igazolásról.

Funsho az elmúlt három szezonban összesen 36 -es mérkőzésen lépett pályára a Haladás együttesében, ezeken négy gólt szerzett - betalált a , a és két alkalommal az Újpest kapujába is.

- Nagy lehetőségnek élem meg azt, hogy csatlakozhattam a Vidihez, hiszen az ország egyik legjobb csapatáról van szó! Szeretnék bajnoki címet ünnepelni majd itt, valamint vonzó volt számomra az is, hogy akár Európában is megmutathatom magam. A szurkolóknak csak annyit tudok üzenni, hogy mindig minden tőlem telhetőt megteszek majd azért, hogy sikeres legyen a csapat! Mivel jó ideje Magyarországon játszom már, ezért természetesen ismertem a klubot, nem volt nehéz amellett döntenem, hogy ide igazolok - mondta a váltásról a 20 éves játékos a molfehervarfc.hu-nak.

