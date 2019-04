Hivatalos: A Frankfurt végleg leigazolta a Barcelona kiszemeltjét

Az Eintracht Frankfurt hivatalosan bejelentette, hogy éltek a vásárlási opciójukkal, és leigazolták a Benficától a csapatnál már második éve kölcsönben szereplő Luka Jovicot.

A Frankfurt 7 millió eurót fizetett a 21 éves szerb támadóért, aki négy évre, 2023-ig írt alá.

Jovicnak már az előző szezonja sem sikerült rosszul, minden sorozatot figyelembe véve 27 meccsen 9 gólt szerzett, de az igazi áttörés most jött el, ugyanis a fiatal támadó 40 meccsen már 25 gólnál jár.

Nem csoda tehát, hogy a Barcelonánál például benne látják Luis Suárez utódját, de a Frankfurt egyelőre szeretné megtartani őt annak ellenére, hogy nyáron hatalmas összegért értékesíthetnék.

- Nagy örömmel töltött el minket Luka fejlődése, és egy percig sem volt kérdéses, hogy végleg szeretnénk őt megszerezni, mivel egy kiemelkedő képességű játékos - nyilatkozta Fredi Bobic, a klub sportigazgatója.

