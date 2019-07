Hivatalos: A Fehérvártól igazolt védőt a Vasas

Komoly erősítés az angyalföldieknél.

A Vasas hivatalos oldala vasárnap tette közzé, hogy hosszas tárgyalások eredményeképpen sikerült megállapodniuk a MOL Fehérvár FC-vel, és kivásárolták az -es csapattól Tóth Bencét, aki az elmúlt szezonban kölcsönben szerepelt náluk.

A belső védő már a felnőtt válogatottban is bemutatkozott, az U21-es nemzeti csapatban pedig jelenleg is alapember.

Tóth Bence átigazolása egy hónapok óta húzódó folyamat vége, melynek hátteréről Domonyai László klubigazgató a következőket mondta.

- Nem titok, hogy télen sok más klub is szerette volna megszerezni kölcsönben Bencét a Fehérvártól. Akkor azt a versenyfutást mi nyertük. Idén nyáron mi is, és a játékos is úgy értékelte, hogy jól sikerült a féléves együttműködés, ezért szerettük volna azt folytatni. A helyzet azonban nem volt ilyen egyszerű, hiszen a Fehérvár komoly feltételeket szabott, és sokáig úgy tűnt, hogy nem is tudunk megállapodni. Heteken át dolgoztunk azon, hogy végül mégis megoldás szülessen, és örülünk neki, hogy ráadásul nem átmeneti, hanem végleges megoldást találtunk, hiszen nem egy újabb kölcsönadásról van szó, hanem arról, hogy visszavonhatatlanul megszereztük Bence játékjogát.

Tehát hasonlóan Hinora Kristóf átigazolásához, ezúttal is átigazolási díj ellenében került a Vasashoz a játékos.

- NB II-es szinten jelentős átigazolási díjról van szó, ami a Vasas életében is jelentős vállalás, komoly mérföldkő. Ez az igazolás is jól illeszkedik abba a koncepcióba, melynek mentén az új Vasas felépítése elkezdődött tavaly nyáron. Stratégiánk szerint a Kubala Akadémia tehetségei mellett utánpótlásválogatott labdarúgókat is igazolunk, akik hosszú távon lehetnek értékei klubunknak és a magyar labdarúgásnak. Tóth Bence ráadásul olyan U21-es válogatott játékos, aki már a felnőtt nemzeti csapatban is bemutatkozott, két kapitánynál is kerettag volt korábban. Kiváló képességű ballábas középső védő, aki testfelépítése, technikai képzettsége, gyorsasága és elhivatottsága révén nemzetközi szinten is versenyképes lehet. Bízunk benne, hogy közösen komoly sikereket érhetünk el, és a Vasasban kiteljesedhet a pályafutása.

Az átigazolást követően Tóth Bence is nyilatkozott az angyalföldiek oldalának.

- Nagyon boldog voltam, amikor szóba került, hogy a Vasas a kölcsönjátékom után is számítana rám, most pedig örülök, hogy a tárgyalások sikeresen lezárultak és véglegesen is ehhez a klubhoz tartozhatok. Tökéletesek itt a körülmények, télen az első perctől kezdve jól fogadott mindenki, könnyű volt beilleszkedni, mostanra pedig már otthonosan érzem magam. Nagyon motivált vagyok a következő szezont illetően, az a közös célunk, hogy bajnokként jussunk fel az NB I-be, ehhez pedig én is a lehető legtöbbet akarom hozzátenni - mondta a 21 éves labdarúgó.

