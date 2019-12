Hivatalos: A Benfica megszerezte a Dortmund középpályását

A kedden bejelentette, hogy Julian Weigl januártól a Benfica csapatánál folytatja a pályafutását.

A 24 éves középpályás négy és fél évvel igazolt a sárga-feketékhez, ahol a mostani szezonban is rendszeresen játéklehetőséget kapott. Korábban az és a Paris Saint-Germain is érdeklődött iránta, végül azonban 20 millió euróért cserébe a portugálok szerezték meg.

- Szeretnék köszönetet mondani a csapattársaimnak, a stábtagoknak, és minden szurkolónak azért a fantasztikus időszakért, amit mindig a szívemben őrzök meg a Borussia Dortmunddal kapcsolatban - nyilatkozta a bejelentést követően Weigl.

Michael Zorc sportigazgató elárulta azt is, hogy maga Weigl kérte, hogy távozhasson, a klub pedig ennek eleget tett és a sok sikert kívánnak neki a továbbiakban.

Julian Weigl összesen 171 alkalommal húzta magára a Borussia Dortmund mezét, amelyben Német Kupát és Német Szuperkupát nyert.

