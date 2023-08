HIVATALOS: 75 millió euróért leigazolta a dán csodacsatárt a Manchester United

Már be is mutatkozott az Old Trafford gyepén.

Hosszú hetek óta tartó tárgyalások után bemutatták hivatalosan is a Manchester Unitednél Rasmus Höjlundot. A cikk lejjebb folytatódik A Manchester United-Wolves bajnokin a hazai győzelem 1.38, a döntetlen 5.50, a vendég siker 8.50-szoros szorzóval fogadható. (x). A 20 esztendős dán csatár 75 millió euróért érkezett meg az olasz Atalantától. Höjlund mindössze egy évet töltött Olaszországban, ahol tíz találatig jutott a fekete-kékek mezében. Felnőtt karrierje során a Manchester United lesz a negyedik klubja, korábban az FC København, a Strum Graz és az említett Atalantában is megfordult. „Nem titok, hogy kisfiú korom óta szurkolok ennek a nagyszerű klubnak, és arról álmodoztam, hogy a Manchester United játékosaként kimegyek az Old Traffordra." -mesélte a dán támadó a klub hivatalos honlapjának. Höjlondut a Lens elleni hazai barátságos meccs előtt mutatták be a szurkolóknak.

