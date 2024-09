Hivatalos: 2030-ig hosszabbított játékosával a Real Madrid

Beigazolódtak a sajtóhírek.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, Andrij Lunin közel állt ahhoz, hogy új szerződést kapjon a Real Madridnál. Ma a királyi gárda hivatalos bejelentésben tudatta, hogy második számú hálóőre 2030-ig marad a csapatnál. A klub emlékeztetett, hogy az U20-as világbajnok ukrán játékos 2018-ban, mindössze 19 évesen érkezett a Bernabeuba, ahol azóta tíz trófeát zsebelt be, köztük két Bajnokok Ligája-serleget.

Thibaut Courtois hiányában Lunin kulcsszerepet játszott abban, hogy a madridiak tavaly elhódították a La Ligát és a BL-t is. Igaz, a 2024-es Európa-bajnokság nem alakult számára fényesen, hiszen a Románia elleni első csoportmeccsen két gól is az ő lelkén száradt. Azóta kivétel nélkül Anatolij Trubinnak szavazott bizalmat Szerhij Rebrov szövetségi kapitány, beleértve a szeptemberi Nemezetek Ligája-mérkőzéseket is.