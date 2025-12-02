Hihetetlen! Varga Barnabás is ott van Európa legjobb gólvágói között!

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezetnek az év első 11 hónapja alapján készült rangsorát a Manchester City norvég csatára az európai kupák főtáblás meccsein (11) és a nemzeti válogatottban (17) együttesen szerzett 28 góllal vezeti. Mögötte a második Harry Kane, a Bayern München angol támadója 23 találattal (14+9), a harmadik pedig Kylian Mbappé, a Real Madrid francia világbajnoka, aki november 30-ig 22 (15+7) gólig jutott.

Az 58 nevet tartalmazó listán a huszadik pozíció Varga Barnabásé, a Ferencváros válogatott csatáráé, aki idén tízszer volt eredményes a nemzetközi porondon, négyszer európai kupamérkőzéseken és hatszor a magyar nemzeti együttes színeiben.

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.