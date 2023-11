Hihetetlen: Megint nem volt elég a két gólos előny a Manchester Unitednek a Galatasaray ellen

Onana megint bakizott

Nagy bajban a Manchester United.



A Manchester United győzelmi kényszerben lépett pályára a Galatasaray otthonában, a Bajnokok Ligájának csoportkörének 5. fordulójában.



A mérkőzés ennek megfelelően is kezdődött, az angolok kezdtek jobban, a 11. percben Bruno Fernandes hozta kihagyhatatlan helyzetbe Alejandro Garnachót, aki a léc alá bombázta a labdát. Nem kellett sokáig várni a második vendég gólra sem, Luke Shaw passzolt Fernandeshez, aki hatalmas gólt ragasztott Muslera kapujába. Erre természetesen reagált a Galatasaray, végül Zijes talált be szabadrúgásból a 29. percben. Ezt követően is a törökök voltak fölényben, a félidő hajrájában Icardi lőtt szép gól, pechére miliméterekkel lesen tartózkodott, így félidőben maradt az 1-2.



A második félidő elején úgy tűnt megint megnyugodhat a United, Wan-Bissaka kapott labdát a szélen és tökéletes centerezését McTominay továbbította a kapuba. A Galata cserékkel próbált váltani, végül mégis André Onanának köszönhették, hogy visszajöttek a meccsbe, aki Zijes szabadrúgását ütötte a saját kapujába. A 71. percben aztán a marokkói Akturkoglut találta meg egy remek labdával, ő pedig egy átvétel után nagyszerű lövéssel egalizált.



Az utolsó 20 percben igazi tűzijáték volt mindkét kapu előtt, Zaha is többször gólt lőhetett volna, Bruno Fernandes pedig a kapufát találta el. Végül maradt a 3-3, a Manchester United ismét 2 gólos előnyt adott el a BL-ben, így nagyon nehéz helyzetből várja az utolsó fordulót.