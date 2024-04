Hihetetlen: magyar válogatott akar lenni a Ferencváros brazil alapembere!

Már jelezte is a szurkolóknak: egy álma válna valóra, ha magára húzhatná a címeres mezt!

A Ferencváros begyűjtötte sorozatban a hatodik bajnoki címét, azonban a mérkőzés lefújása után most még nagyobb meglepetés érkezett: az FTC-t 2022 februárja óta erősítő José Marcos Costa Martins, vagy rövidebb nevén csak Marquinhos bejelentette, hogy szeretne a magyar válogatottban szerepelni.

A cikk lejjebb folytatódik



Az nb1.hu figyelt fel arra, hogy a Hungarian Football Xtra nevű X (korábban: Twitter) oldalon az egyik bejegyzéshez az FTC-ben futballozó Marquinhos is hozzászólt. A bejegyzésben a a brazil támadó Kisvárda elleni statisztikáit értékelték ki, majd a kommentek között megjegyezték, hogy a 24 esztendős bal szélső akár a magyar válogatott hasznára is válhatna, szívesen látnák őt címeres mezben is.

Marquinhos pedig hivatalos profilján keresztül üzent a magyar drukkereknek egy kommentre reagálva:

"Álmom, hogy a magyar válogatottban játszak"

Mivel Marquinhos nem rendelkezik magyar felmenőkkel - vagyis jelenlegi tudásunk és információink szerint biztos nem - így számára a kedvezményes honosítás különböző feltételei lehetnek alkalmazhatóak, amennyiben valóban fontolóra veszi, hogy magyar állampolgár szeretne lenni.

A brazil támadó több, mint két éve alatt 92 alkalommal lépett pályára a zöld-fehérek mezében, ezalatt 12 gólt szerzett és 25 gólpasszt osztott ki.

Vajon sikerül a Brazíliában született támadónak kedvezményes honosítással megszerezni a magyar állampolgárságot, majd behívót szerezni Marco Rossi keretébe? Hamarosan kiderülhet!