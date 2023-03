Hihetetlen jelenetek: gólöröm közben ütötte a szurkoló a Fiorentina játékosát!

Nem viselték jól a törökök a kiesést.

Nyerj az Unibeten, fogadj kockázatmentesen a Ferencváros–Leverkusen Európa-liga nyolcaddöntő visszavágóra, és szerezd meg a 20 000 Ft-os bónuszt is! (x)

Az Európa Konferencia-liga nyolcaddöntőjében a Fiorentina 1-0-ás hazai győzelmet követően utazott a Sivasspor otthonába. A törökök a 35. percben kiegyenlítették a párharcot, ám a vendégek erre néggyel válaszoltak és magabiztosan jutottak a következő körbe.

A lilák negyedik találatát azonban elképesztő jelenetek tarkították, a gólt követő ünneplés közben ugyanis egy, a játéktérre beugró török szurkoló szó szerint beverte Alessandro Bianco orrát.

A 20 esztendős középpályás sérülését az olaszok orvosi stábja azonnal ellátta, majd a meccset követően a közösségi oldalán osztotta meg, hogyan néz ki az arca a támadás miatt.

A hazai szurkolók egyébként a mérkőzés folyamán különböző tárgyakat is dobáltak a pályára, s a török rendőrség beavatkozására is szükség volt, akik a lefújást követően a Fiorentina játékosainak is segítettek elhagyni a pályát.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Fiorentina-Lecce bajnokin a hazaiak győzelme 1.57, a döntetlen 3.95, a vendégsiker 6.10-szeres szorzóval fogadható.(x)