Hihetetlen: harmadik alkalommal ülhet le a Chelsea kispadjára Mourinho!

A portugál sztáredző neve is szerepel a lehetséges jelöltek listáján!

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

José Mourinho év eleje óta keresi új munkáltatóját, miután az AS Roma vezetősége felbontotta a portugál szakember kontraktusát. A neve nem akárhol, a Chelsea háza táján merült fel.

Mint ismert, a Chelsea közös megegyezéssel szerződést bontott Mauricio Pochettino vezetőedzővel, aki a szezon végén Konferencia-liga indulást érő helyre hozta be a londoni kékeket. Azonban a javuló formát mutató csapat teljesítménye nem volt elegendő a Chelsea vezetőségének, Todd Boehly menesztette az 52 esztendős argentin szakembert.

A vezetők jelenleg az új menedzsert keresik a posztra, hiszen a tulajdonosváltás óta négy edzőt is felemésztettek Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard és Pochettino személyében. A következő szezonra nem csak a vezetőedzőt szeretnék lecserélni, a keretet is szeretnék második ütemben felfrissíteni.

Todd Boehley egyik neve a lehetséges vezetőedzők szűk névsorában a Chelsea-nél két ízben is megforduló José Mourinho. Előbb 2004 és 2007 között három szezon alatt két Premier League-t, két angol Ligakupát, egy FA-Kupát és egy angol szuperkupát tudott megnyerni, míg 2013 nyara után két és fél idényen belül egy bajnoki cím és további egy ligakupa-győzelem jött össze.

Mourinho azóta megjárta Anglián belül a Manchester Unitedet és a Tottenham Hotspurt is, de úgy tűnik a London kékebbik részére térhet vissza. A szakember év eleje óta munkanélküli, azóta több helyről is érkezett állásajánlata. Mourinhót a török Fenerbahce és több szaúdi klub is megkörnyékezte.

„Nem pihenek, dolgozni akarok. Szeretnék dolgozni, de nem akarok rossz döntést hozni. Várnom kell a megfelelő ajánlatra, arra, ami motivál. De ha holnap dolgozhatnék, holnap már munkába is állnék” – fogalmazott a beIN SPORTS-nak.

A portugál neve mellett Enzo Maresca, Kieran McKenna, Ruben Amorim, Roberto De Zerbi és Thomas Frank neve is a szűkített listán szerepel.