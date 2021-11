Hihetetlen dobásra készül a Manchester United

A Manchester Evening News beszámolója szerint a Manchester United szenzációs igazolásra készül: Neymart vinnék Párizsból.



A Vörös Ördögök az előző szezonban második helyen zártak a Premier League-ben, a nyáron pedig alaposan bevásároltak, papíron Jadon Sanchóval, Cristiano Ronaldóval és Raphael Varane-nal komolyan erősödtek. Ennek ellenére a bajnoki címről már a 12. forduló után lemondhatnak, ez pedig Ole Gunnar Solskjaer állásába kerül.

A hírek szerint pedig Neymarral fordítanának a dolgok menetén. Ehhez azonban komoly anyagi áldozatot kellene hoznia Manchester Unitednek. Ráadásul az El Nacional információi szerint Neymar nem tervezi, hogy elhagyja PSG-t.



Ezt pedig csak tovább erősítette Lionel Messi nyári érkezése, persze kérdés, hogy Kylian Mbappé esetleges távozása miként változtathat ezen.



A Manchester Unitedet több, kiemelkedő játékossal is kapcsolatba hozták már, köztük Jules Koundével, Erling Haalanddal és még Federico Chiesával is. Koundét állítólag Maguire helyére vinnék, Haalandot szinte minden TOP-csapat kinézte magának, Chiesát pedig Ronaldo protezsálja. Mindeközben pedig Paul Pogba jó eséllyel távozik Manchesterből. De természetesen a legnagyobb kérdés továbbra is az, hogy ki veszi át Solskjaer helyét?

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az Aranylabda legnagyobb esélyese Robert Lewandowski, a lengyel támadó végső győzelme 1.70-szeres pénzt fizet.