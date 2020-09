Higuain távozhat, Giroud pótolhatja

Minden bizonnyal David Beckham csapatában, az Miamiban folytatja pályafutását Gonzalo Higuain, a helyére Olivier Giroud érkezhet a Chelseatől.

A 32 éves támadóval sikerült megegyeznie a Juventusnak a szerződése felbontásáról, így Mautidihez hasonlóan, átigazolási díj kifizetése nélkül csaltakozhat a flordai csapathoz - írja a Sky. Higuain már nem is vett részt a edzésen, hogy a tengertúlra repuljön, majd átessen a kötelező orvosi vizsgálaton és aláirhassa szerződését új csapatával.

Az argentin futballista 2016 nyarán igazolt a torinói klubhoz, ám már nem számított alapembernek, két alkalommal kölcsönadták, előbb a Milannak, majd a Chelseanek. Az előző idényben Maurizio Sarri -akivel Nápolyban már együtt dolgozott- kérésere maradt a csapatnál, ám az új vezetőedző Andrea Pirlo közölte a játékossal, hogy nem szerepel terveiben, így távoznia kell.

Több csapat

Mindeközben a Juventus csatárt keres, a kezdőcsapatba, illetve a cseresorba is. Suarez az elsőszámú kiszemelt, a kispadra előbb Alvaro Moratáról, majd Moise Keanről írt az olasz sajtó, mindketten játszottak már a zebráknál. A Sky szerint azonban Olivier Giroud lehet a befutó, sőt, arról írnak, hogy francia támadó már meg is egyezett a Juventusszal a személyes feltélekben. Gianluca Di Marzio szerint a 5 millió euro ellenében elengednék a 34 éves játékost.



A francia középcsatárt már a Roma és az Inter is szívesen szerződzette volna a januári átigatolási szezonban, ám nem tudtak megegyezni a Chelseavel, így Londonban fejezte be a szezont.

Timo Werner és Tammy Abraham mögött vélhetően nem sok szerepet kapna a következő idényben, így Giroud számára is indokolt lenne a váltás.