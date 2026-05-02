Teljes átalakulás

Higuaín 2022-ben Lionel Messi jelenlegi csapatából, az Inter Miamiból vonult vissza, azóta nem vállalt sok nyilvános szereplést, így rengeteg futballszurkoló évek óta nem láthatta. Ezért lehetett sokaknak igazán megdöbbentő a róla X-en megjelent fotó:

A hozzászólók jelentős része “felismerhetetlennek” tartja a Real Madrid korábbi játékosát, aki a jelek szerint élvezi a visszavonulását követő nyugodtabb életszakaszt.

Legendás karrier

Különösen meghökkentő lehet a Higuaínról készített fotó azoknak, akik végignézték az argentin elképesztő karrierjét, amely során 710 alkalommal lépett pályára, és 335 gól mellett 131 gólpasszt is kiosztott. Sokaknak a 2014-es világbajnoki döntőben mutatott teljesítménye volt a legemlékezetesebb, ahol több nagy helyzetet is kihagyott, mielőtt Mario Götze hosszabbításban szerzett góljával Németország javára döntötte el a meccset. Világbajnoki címet így nem tudott ünnepelni, de karrierje során három spanyol és olasz bajnoki trófea mellett a Chelsea csapatával Európa-ligát is nyert.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.