Hidegrázós: Szoboszlai Dominik így motiválta az öltözőben a magyar válogatott játékosait Szerbia ellen – VIDEÓ

Az MLSZ dokumentumfilmjéből kiderül, hogyan motiválta a magyar válogatott csapatkapitánya társait a sorsdöntő Eb-selejtező előtt.

A magyar válogatott szeptember hetedikén Belgrádba utazott, hogy megmérkőzzön Szerbia legjobbjai ellen az Eb-selejtező ötödik fordulójában.

Annak ellenére, hogy mérkőzés esélyesének déli szomszédaink számítottak, Marco Rossi tanítványai 2–1-s győzelmet arattak a szerb fővárosban.

Az MLSZ ma délután tette közzé az „Együtt, egyenesen az Eb-re" című dokumentumfilmjét, ami a magyar válogatott Eb-re vezető útját mutatja be.

A magyar szövetség filmjében olyan felvételeket is nyilvánosságra hozott, amit eddig soha nem láthatott egyetlen egy magyar szurkoló sem, ahogyan korábban Dzsudzsák Balázs és Szalai Ádám, úgy most Szoboszlai Dominik lépett elő, mint csapatkapitány, és intézett szavakat társai felé a sorsdöntő Szerbia elleni találkozó előtt. Nem is akárhogyan.

Szoboszlai hidegrázós beszéde 25:00-tól megtekinthető: