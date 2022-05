Hiába torpedózott a Sárga tengeralattjáró, a Liverpool jutott a BL-döntőbe

Nyerd meg Luka Modric dedikált mezét és zsebeld be az extra pénzt is! Regisztrálj most és fogadj a BL-re! (x)

Egy gyors gól után bármi lehet – tartja a visszavágók előtti közhelyes mondás, és ezt bizonyította is a Villarreal. Álomszerűen kezdődött a Liverpool elleni BL-elődöntő második felvonása a Sárga tengeralattjáró számára, a hazaiak már a 3. percben egy gyönyörű támadás végén szereztek vezetést úgy, hogy a tökéletes előkészítés után Dia lényegében az üres kapuba guríthatott (1-0).

Azt nem tudni, hogy a hazaiak pörögtek-e fel ennyire a mérkőzés elején, vagy a Liverpoolt fogta-e meg a hirtelen jött gól, de tény, hogy az első játékrészben egyértelműen a sárgamezesek akarata érvényesült. Szép lassan kezdett éledezni a Liverpool, de Jotáék nem tudtak az ellenfél kapuja előtt helyzetet kialakítani, nem úgy, mint a védelem hátul: egy labdavesztést követően Lo Celso nyargalhatott ziccerben Alisson kapujáig a 37. percben, de az argentin labdarúgó nem tudta elvezetni a vendégek kapusa mellett a labdát, akivel össze is ütközött, és bár volt kontakt a két játékos között, a játékvezető – és a VAR – szerint Alisson a labdát is elütötte.

Nem kellett azonban sokat várni a meglepetésre: a 41. percben Capoue rettenetes labdaátvételt követően Robertson mellett sikeresen adott középre, ahol Coquelin fejjel megverte a fel sem ugró Alexander-Arnoldot, így még az első félidőben ledolgozta hátrányát Unai Emery legénysége (2-0).

Teljesen más mentalitással futott ki a második félidőre a Liverpool, amely az 55. percben Alexander-Arnold megpattanó lövésével a keresztlécet is eltalálta, két perccel később pedig a Jotát váltó Luis Díaz könnyelműsködött el egy nagy helyzetet. A kitartó próbálkozás meg is hozta az eredményét, igaz, ehhez kellett Rulli kapus hatalmas hibája is. A 62. percben Fabinho kapott labdát a 16-os jobb sarkánál, ahonnan belépett a büntetőterületre, és éles szögből kapura is lőtt, a labda pedig elsuhant a hálóőr lábai között (2-1).

Próbálta lezárni a mérkőzést a Liverpool, a 66. percben Díaz lövésébe léptek bele, amely így is súrolta a kapufát, de egy perccel később már senki sem akadályozhatta meg, hogy a kolumbiai támadó is feliratkozzon a gólszerzők közé. Az első találatnál nagyot hibázó Alexander-Arnold tálalt Díaz fejére az ötös sarkán, aki közelről nem hibázott, a labda ismét Rulli lábai között került a hálóba (2-2).

A 74. percben Mané megadta a kegyelemdöfést is. A kitámadó Villarreal labdavesztését követően Keita hozta játékba a saját térfeléről induló szenegáli támadót, aki a kifutó Rulli mellett elhúzta a labdát, végül 15 méterről az üres kapuba gurított. (2-3). Nem sokkal később a csereként beállt Henderson hozta helyzetbe a szintén kispadról beszálló Curtis Jonest, Rulli azonban hatalmasat védett.

A mérkőzés krónikájához hozzá tartozik, hogy a 86. percben Capoue megkapta második sárgáját is, az eredmény pedig a folytatásban már nem változott, így a Liverpool kettős sikerrel vetett véget a Villarreal bravúros BL-menetelésének.

