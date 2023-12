Hiába egyenlített az utolsó percekben, elbukta a rangadót az Arsenal – VIDEÓ

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az Aston Villa a listavezető Arsenalt fogadta a Premier League 16. fordulójának szombat esti mérkőzésén.

A találkozót az Oroszlánok kezdték jobban, Youri Tielemans szöktetése után Leon Bailey adta be középre a labdát, John McGinn pedig fordulásból kilőtte a hosszú sarkot. 1–0.

A következő helyzetre egészen a 34. percig kellett várni, ekkor Martin Odegaard egy remek labdaátvétel után centikkel lőtt a kapu mellé.

A helyzet után felpörögtek az események, előbb Gabriel Martinelli lövését vágták ki a gólvonalról a hazaiak, majd ismét Odegaard veszélyeztetett, de Emiliano Martínez a helyén volt, és egy hatalmas bravúrral védett.

Az első félidőben kiegyenlített volt a játék, amit a labdabirtoklás is hűen tükrözött, hiszen közel egyenlő arányban birtokolták a felek a labdát, a második félidőben azonban az Arsenal egy fokozattal feljebb kapcsolt, aminek meg is lett az eredménye. Bukayo Saka egy remek kiugratást követően előbb kicselezte Martínez kapust, majd az üres kapuba passzolt a labdát. Azonban a partjelző lest jelzett, amit később a VAR is megerősített, így a gólt a játékvezető annulálta.

A következő helyzetre a 68. percig kellett várni, ekkor Ollie Watkins középre tartó lövését David Rayának kellett lábbal hatástalanítania.

A 90. percben majdnem jött a dráma, azonban Kai Havertz gólját Jarred Gillett játékvezető hosszas videózás után nem adta meg. A képernyőfelvételeken valóban úgy tűnt, hogy a német középpályás többször is kézzel ért a labdához.

Több gól már nem esett a találkozón, így az Aston Villa sorozatban 15. hazai mérkőzésén is győzelmet ünnepelhetett a bajnokságban.

Premier League 16. forduló

Aston Villa–Arsenal 1–0

gólszerző: McGinn (7.)

xG: Aston Villa (0.55) – Arsenal (1.58)