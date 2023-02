Hiába Darwin Nunez rekordja, véget érhet a Klopp-éra

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az uruguayi Darwin Nunez a Liverpool leggyorsabb hazai Bajnokok Ligája-találatát szerezte meg, amikor 3 perc 10 másodperc múltával, látványos sarkazással vezetéshez juttatta angol futballcsapatát a címvédő Real Madriddal szemben a nyolcaddöntős párharc kedd esti, első összecsapásán.

A Liverpool viszont 2-0-s vezetésről 5-2-re kikapott a spanyol királyi gárdától, és a tavalyi BL-finálé "visszavágóján" született végeredmény negatív csúcs a Vörösök hazai történetében. Először kaptak öt gólt az Anfielden európai kupameccsen, ráadásul a Liverpool lett az első együttes a BL-ben, amely háromgólos különbséggel veszített meccset 2-0-s előnyről.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) szerdai összegzése szerint az elmúlt hetven évet és bármely fellépését tekintve a Liverpool csupán két meccsen szenvedett súlyosabb vereséget vendégcsapattól: az Arsenal nyert ellene 6-3-ra az angol Ligakupában, 2007-ben, illetve 1953-ban végzett 1-5-re a Preston North Enddel szemben bajnoki mérkőzésen.

Thierry Henry, korábbi legendás támadó a CBS Sports studiójában elmondta, hogy a tegnapi 5–2-es vereséggel véget ért egy korszak a Liverpoolnál.

Az öt madridi találatból kettőt is jegyző brazil Vinícius Júnior 22 évesen és 224 naposan a második legfiatalabb futballistává vált, aki az Anfielden eredményes tudott lenni európai kupamérkőzésen. A "korbajnok" továbbra is a néhai Johan Cruyff; a holland klasszis 1966 decemberében az Ajax színeiben talált be 19 évesen és 233 naposan.

Forrás: MTI

