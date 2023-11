Hiába a megbeszélés, továbbra sem tudni, hol játszunk a bolgárokkal

Három nappal a meccs előtt derülhet ki.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Folytatódik a kálvária.

A cikk lejjebb folytatódik

A pénteki nap folyamán fontos megbeszélést tartottak a plovdivi Hriszto Botev Stadionban, ahol megvitatták, hogy a Bulgária-Magyarország Eb-selejtező mérkőzést egyáltalán lejátszhatják-e ott - jelentette a Sportal.bg. A megbeszélésen részt vett a Bolgár Labdarúgó Szövetség (BFS) technikai igazgatója, Georgi Ivanov, a Plovdiv igazgatótanácsának elnöke, Ognyan Zlatkov, a plovdivi rendőrség képviselői, valamint a stadion építésze, Iliyan Filipov is - írta meg a csakfoci.hu.



Hiába azonban a fontos emberek és a nagy hűhó, nem született végleges döntés a mérkőzéssel kapcsolatban. Ha minden igaz most hétvégén nem is lesz, leghamarabb hétfőn, vagyis három nappal a találkozó előtt..