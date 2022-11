Hiába a meccshiány, ott lesz a francia keretben a Real Aranylabdása

Carlo Ancelotti is megszólalt a játékos állapotával kapcsolatában.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Karim Benzema már egy hónapja, hogy nem lépett pályára egyetlen mérkőzésen sem, így terhelés hiánnyal utazhat majd Katarba a francia válogatottal. A 34 éves csatár legutóbb október 19-én lépett pályára a Real Madridban, amellyel kapcsolatban most Carlo Ancelotti is megszólalt. "Zavar, hogy nem tudott nekünk segíteni az elmúlt meccseken, megpróbálkozott a visszatéréssel, de továbbra is fennáll pár kisebb probléma" - mondta az olasz tréner.

A francia keretből a meccshiány miatt nem maradt ki a Real Madrid támadója, így biztosan ott lesz Katarban.

A francia válogatott kerete:

Kapusok: Aréola, Lloris, Mandanda

Védők: L. Hernández, T. Hernánez, Kimpembe, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba, Upamecano, Varane

Középpályások: Camavinga, Fofana, Guendouzi, Rabiout, Tchouaméni, Veretout

Csatárok: Benzema, Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Mbappé, Nkunku

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Budapest Honvéd–Vasas bajnokin a hazaiak győzelme 2.2, a döntetlen 3.3, a vendégsiker 3.1-szeres szorzóval fogadható. (x)