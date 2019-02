Hétvégi tipp: Ajánló a Dortmund, az Inter és a Bremen meccsére

Ezúttal is három találkozóhoz ad tanácsokat a Megújult Tipplap.

A www.tipplap.hu csapata – intelligens elemzőrendszere segítségével – felkészülten várja a találkozókat. Lássuk a triót!

A Dortmund szombaton a Hoffenheimet látja vendégül. A sárga-feketék magabiztosan vezetik a Bundesligát, a formájuk viszont nem tökéletes: a bajnoki iksz után a kupából is kiestek, ráadásul hazai környezetben. A Borussia támadógépezete félelmetes, de ez elmondható a Hoffenheiméről is. A kékek nem mondtak le az Európa-ligás hely megszerzéséről, és idegenben sem gyengék (4-3-2). Most azonban minden bizonnyal fejet hajt majd a vendég együttes, de emellett gólokkal is lehet számolni.

Tipp:

A hazai és +2.5 már 1.95-öt ér…

A Werder az Augsburggal meccsel vasárnap. A zöldek jó passzban vannak, a bajnokságban is szépen gyűjtögetik a pontokat, és továbbléptek a kupában is a Dortmund vendégeként. Az Augsburg egy pocsék sorozatot zárt le a közelmúltban: előbb a Bundesligában, majd a kupában is nyertek Baum mester tanítványai. A veszélyes zónától még nem szakadtak el a vendégek, azaz motiváltak lesznek.

Tipp:

Találatokra érdemes fogadni, a +2.5-ös opció 1.55 felett fizet

A Parma - Inter meccsen a tét inkább a vendégek vállát nyomja: lapértesülések szerint, ha folytatja mélyrepülését a milánói együttes, akkor Spallettit menesztik, és Cambiasso érkezhet a helyére. Az újoncot nem fenyegeti a kiesés veszélye, a formája hektikus, legutóbb a Juvénál tudott remizni. A kék-feketék jelenleg a 3. helyen állnak, de előnyük fogytán, mi nem bízunk feltétlenül Icardiékban. A szünetig nem kerül hátrányba a Parma, sőt, lehet, hogy a végén sem.

Tipp:

A félidei 1X-es kétesély 1.5-öt fizet

Sok sikert és kellemes pihenést kíván a www.tipplap.hu csapata!

