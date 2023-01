Hétszeres francia bajnok vinné a Ferencváros játékosát

Újabb csapatnál merült fel a kapós játékos neve.

Az utóbbi időben számtalan európai csapattal hírbe hozott Fradi-játékos, Aissa Laidouni megszerzése iránt a hírek szerint egy francia nagyágyú, az Olympique Lyon is érdeklődést mutat.

A Foot Mercato arról számolt be, hogy az egykori hétszeres francia bajnok Olympique Lyon számára a Ferencváros védekező középpályása, Aissa Laidouni megszerzése B terv lehet. A szebb napokat is látott francia egyesület a brazil Flamengo tehetséges futballistáját, Joao Gomest nézte ki magának, aki iránt azonban a PL-ből is mutatkozik érdeklődés, és egyre valószínűbb, hogy lemaradnak róla.

A nemzetközi sajtóban már hetek óta téma Laidouni klubváltása, melyre minden esélye meglehet ugyanis nagyszerűen teljesített a világbajnokságon a tunéziai válogatott színeiben. Laidounit a közelmúltban többek közt francia, német, skót és török csapatokkal is összeboronálták.

A védekező középpályás 2020 augusztusa óta 102 mérkőzésen kilenc gólt és 16 előkészítést szorgoskodott össze a zöld-fehérek mezében. Laidouni az idei szezonban a BL-selejtezők során két gólt szerzett, míg 9 NB I-es bajnokiján három gólpasszt regisztrált.

