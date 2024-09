Hét évet várt a Dortmund a Barcelonára, de megérte?!

Dembélé a kulcs az ügyletnél.

Hét év után végre kifizette az utolsó részét is Dembélé átigazolásának a Barcelona a Dortmund felé, a 2017-es kontraktus összességében 148 millió euróba került a katalánoknak - írja a Bild.

Az ügylet 135 millió euróval kezdődött 2017-ben, amikor is a francia válogatott labdarúgó áthelyezte székhelyét Dortmundból Barcelonába.

A gránátvörös-kékeknél a szélső azóta 185 mérkőzésen lépett pályára, összesen 40 gólt és 43 gólpasszt jegyzett még úgy is, hogy igencsak sokszor, mondhatni rendre sérüléssel bajlódott.

2023-ban igazolt a PSG-hez, ahol viszont alapember lett. A Dortmund pedig még most a francia klubtól is várhatja a jussát.