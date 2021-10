Hertha: megszólalt Dárdai főnöke!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Csak kétszer kezdte ilyen rosszul a bajnokságot története során a Hertha. A berlini csapat az első hét fordulóban mindössze két alkalommal nyert és ilyenre csak 1990-ben és 2009-ben volt példa – mindkét bajnokság végén kiesett az együttes az élvonalból.

Ezt most mindenképpen szeretnék elkerülni a német fővárosban és sokakban felvetődött az edzőváltás lehetősége is. Német lapértesülések szerint a klub már tárgyalt is Edin Trezic-csel, aki korábban német kupát nyert a Dortmunddal.

Fredi Bobic, a klub igazgatója a Bildnek nyilatkozott az edzőkérdéssel kapcsolatban és úgy tűnik, hogy Dárdai Pál egyelőre megnyugodhat.

„Összességében a csapat teljesítménye teljesen rendben van. Ezt mondtam Palinak is. Láttam, hogy a játékosok mindent megtesznek, ez pedig biztató a jövőre nézve. Ugyanakkor gyorsan talpra kell állnunk. Egy kicsit lemaradtunk és mindent meg kell tennünk, hogy még az ősszel felzárkózzunk.”

A lap idézi Dárdai Pált is, aki elmondta, hogy a gárdának 20 pontot kell szereznie ahhoz, hogy nyugodt legyen a karácsony.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Nem a Hertha az esélyese a Frankfurt elleni meccsnek, így nagyot lehet nyerni vele, hiszen 4,25-szörös pénzt fizet az Unibet a berlini sikerért.