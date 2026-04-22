Influenszerek a stadionokban

A korábbi spanyol válogatott játékos, Ander Herrera elárulta, az egyik legnagyobb gondja a modern futballal az online tartalomgyártók megjelenése a stadionokban:

„A minap TikTok-felhasználókat és influenszereket láttam a Bernabéuban. Minden tisztelet mellett, számomra nem ez a futball lényege, és bár mindenkinek joga van a stadionba menni, én sokkal jobban szeretem amikor a nagyapa elviszi az unokáját, és ketten együtt énekelnek a lelátón, felállva.”

A futballszurkolók jelentős része bosszankodik hasonló okokból, hiszen sok esetben az influenszerek kapnak jegyet a mérkőzésekre tartalomkészítés és a klub népszerűsítésének céljából, így kevesebb hely jut a csapat többi szimpatizánsainak.

Herrera hozzátette, a sporttal gyermekkorban kialakított kapcsolat rendkívül fontos számára:

„Amellett, hogy futballista vagyok, hatalmas futballrajongó is vagyok. Így nőttem fel, és így szeretem a futballt.”

A Herrerával készült teljes beszélgetést az El Boro Youtube-csatornán tudod visszanézni:

Forrás: The Sun

