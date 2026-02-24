VIDEÓ: A Manchester United korábbi csatára könnyekig hatódott a netet meghódító kismajom miatt

Szokatlan, mégis rendkívül emberi történettel került reflektorfénybe Javier Hernández, becenevén Chicharito. A jelenleg klub nélküli mexikói támadó egy japán állatkertben élő, szülei által elutasított kismajom történetére reagált érzelmes bejegyzésben.

A videók az Ichikawa City Zoo felvételei alapján terjedtek el: a Punch nevű bébimakákó látható rajtuk, amint az idősebb majmok ellökik maguktól. A kicsi végül egy plüss orangutánba kapaszkodva húzódik félre, majd azzal összebújva alszik el — a jelenet világszerte megérintette a nézőket.

Mélyebb üzenetet látott benne

Chicharito az Instagramon osztotta meg a felvételeket, és meglepően filozofikus gondolatokat fűzött hozzájuk. A kétszeres Premier League-győztes szerint Punch története az emberi kitartásról és érzelmi erőről szól.

„Punch azért hatott ránk, mert erős és valódi” – írta a mexikói csatár. Hozzátette: a kismajom ösztönösen próbálja megvédeni magát, ami szerinte mindannyiunk számára ismerős élethelyzet.

A támadó hangsúlyozta: a történet arra tanít, hogy az elutasítást fel lehet dolgozni anélkül, hogy valaki áldozatszerepbe ragadna.

A 37 éves futballista januárban távozott a C.D. Guadalajara együttesétől, azóta szabadon igazolható. Pályafutása csúcsán négy évet töltött a Manchester United csapatánál, ahol 157 mérkőzésen 59 gólt szerzett, és igazi „szupercsereként” vált ismertté.

