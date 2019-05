"Henry óta Aubameyang az Arsenal legjobb csatára"

Az Ágyúsok egykori védője méltatta a gaboni támadót.

Az a hazai pályán 3-1-re megnyert első mérkőzés után idegenben 4-2-re verte a Valenciát, kiharcolva ezzel az döntős részvételt. A sikerben kulcsszerepe volt Pierre-Emerick Aubameyangnak, aki a visszavágón mesterhármassal segítette a csapatát.

A gaboni támadó minden sorozatot figyelembe véve már 29 gólnál jár a szezonban, és mivel még egy bajnoki, és az EL-döntő is hátravan a szezonból, akár a 30 gólos határt is átlépheti. Erre az Ágyúsok mezében legutóbb olyan játékosok voltak képesek, mint Thierry Henry, Emmanuel Adebayor, Robin van Persie és Alexis Sanchez.

- Ahogy már korábban is mondtam, Aubameyang az Arsenal legjobb csatára Henry távozása óta, és ezt most is bizonyította. Minden egyes alkalommal felpattantunk a székünkből amikor hozzá került a labda. Emery-t is el kell ismernünk, amiért egyszerre szerepeltette őt, Lacazette-et és Mesut Özilt. Aubameyang tavaly nem játszhatott az Európa Ligában, és ezt nagyon megérezte az Arsenal. Ezúttal néha úgy szaladt el a labdával, mint Eden Hazard. Számomra ezen a meccsen egy igazán topjátékossá vált, és képességekben ő van a legközelebb Thierry Henry-hoz - mondta Martin Keown, az Ágyúsok egykori védője, aki a BT Sportsnak dolgozik szakértőként.

A visszavágón nagyon bekezdett a Valencia, és korán meg is szerezték a vezetést, így az Ágyúsoknak nagyon fontos volt Aubameyang első találata.

A cikk lejjebb folytatódik

- Aubameyang nagyszerűen reagált. Támogatta Lacazette-t, aki megnyerte a fejpárbajt és zseniálisan fejezte be az akciót. Bemutatta a kapusnak az egyik oldalt, majd kilőtte a másikat. Ez volt Aubameyang legjobb estéje Arsenal mezben, egy teljesen más szinten játszott - méltatta a gaboni csatárt a korábban szintén az Ágyúsokat erőstő John Hartson.

