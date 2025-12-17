Hazatérhetett a kórházból Kaczvinszki Dominik, az Újpest labdarúgója, aki az MTK Budapest otthonában játszott szombati bajnoki mérkőzésen fejsérülést szenvedett.

A meccs 90. percében Marin Jurina - nem szándékosan - fejbe rúgta az újpesti védőt, aki ájultan terült el a gyepen, majd az ápolás után hordágyon hagyta el a játékteret. Később az Újpest közleményben jelezte, hogy Kaczvinszkit kórházba kellett szállítani és megfigyelésre benntartották a Baleseti Intézetben.

Szerdán a lila-fehér klub a honlapján azt írta, a játékost kivizsgálták és napokig megfigyelés alatt tartották.

"Fiatal védőnk az eset óta jobban érzi magát, a sérülés súlyosabb következményekkel nem járt, és kedden hazaengedték a kórházból. Belső védőnkre egyelőre kizárólag pihenés vár" - közölték.

A találkozót, amelyet a Fizz Liga 17. fordulójában rendeztek, 4-3-ra az Újpest nyerte.



Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.