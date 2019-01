Hazard szerint Higuain lendületet adhat a Chelsea-nek

Sikeres időszakot vár a belga az argentin érkezésétől.

Szerda este jelentette be a Chelsea, hogy a 2018/19-es idény végéig a Kékekhez kerül Gonzalo Higuain.

A londoniak soraiban először a hétvégén, a Sheffield Wednesday elleni FA Kupa-meccsen mutatkozhat be a támadó.

Most Higuainnal kapcsolatban a csapat játékmestere, Eden Hazard szólalt meg a Tottenham elleni meccs után, aki nagy reményekkel tekint az argentin szereplése elé.

- Szélsőként szeretem, ha top csatárokkal játszhatok együtt az ellenfelek kapui előtt. Itt a Chelsea-ben alkalmam volt a világ egyik legjobb támadójával, Diego Costával fociznom, és most itt szerepel nálunk egy másik világsztár, aki ugyancsak a legjobbak közt van.

Az én pályán elfoglalt pozíciómból adódóan szükségem van olyan csapattársakra elől, akikkel akár kényszerítőzni tudunk, akár teret nyitnak nekem a kapu felé. Például Olivier Giroud nagyon érti, hogy mit szeretnék, ezért vele kifejezetten élvezem a játékot. És azt gondolom, hogy Higuainnal is mindenben meg fogjuk érteni egymást. Egy fantasztikusan erdményes játékosról van szó, aki akár a Real Madridban, akár a Napoliban, akár a Juventus-ban termelte a gólokat.

A mostani idényben több olyan meccsünk is akadt, amelyeken megvoltak a helyzeteink, de a sikeres befejezés elmaradt. Higuain ebben lehet a segítségünkre, amellyel a pontjaink számát is jelentősen növelni tudjuk majd. Ő tökéletes kapocs lehet a középpálya és a szélsők közt, és a kapu előtt egyedül is képes váratlan megoldásokra.

Végül Hazard reagált Sarri kritikáira is, amely őt is érintette az Arsenal ellen elvesztett londoni derbi után.

- Nem foglalkozom a kritikákkal, mert tudom, hogy mikor játszom jól és mikor nem. Felnőtt emberek vagyunk, meg tudjuk beszélni egymással az észrevételeinket. A menedzsernek az a feladata, hogy próbálja kijavítani a hibákat, nekünk pdig az, hogy végrehajtsuk a legjobb tudásunk szerint a kéréseit. Én minden meccsen a tőlem telhető legjobbat nyújtom, ezt remélem azért mindenki látja.

